В Польше украли танк Т-55

Варшавский случай в Прушкове, что на окраине польской столицы, удивил. Там на улице Przejazdowa, 17 размещена база приема металлолома. Именно оттуда неизвестные похитили советский танк T-55. Об этом случае сообщает vitrina.pl.

Танк самый настоящий. Правда, пулемет на его башне был бутафорский, но муляж очень правдоподобный. Все остальное – полная идентичность с оригиналом. Танк справедливо считали визитной карточкой металлобазы.

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Однако ночью 8 марта неизвестные люди подъехали к танку, загрузили его на трейлер и увезли в неизвестном направлении. Очевидно, сторож или спал после угощений в честь женского праздника непробудным сном или помогал грузить машину на трал. О краже заявление в полицию поступило 11 марта. Начато расследование под надзором прокуратуры.

Вот так не один год стоял под открытым небом танк Т-55, но ему 8 марта "сделали ноги". Фото: сайт Vitrina.pl

Факт кражи танка подтвердила полиция Прушкова. Журналисты пообщались с сотрудником, который предположил, что "танк могли отвезти в какой-то музей".

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Здесь следует заметить, что в ночь с 9 на 10 марта на территории этого же пункта вспыхнуло помещение, использовавшееся как офис пункта приема лома. Связано это как-то с кражей или нет – покажет следствие. Но стечение обстоятельств странное.

Напомним, советский средний танк Т-55 принят на вооружение армии СССР и стран Варшавского договора с 1958 года. Производился с 1958 года по 1979 годы.

За этим забором даже краном с дороги танк не поднять из-за опоры баннера. Значит, кто-то в середину впустил. Скриншот: Авто24, Google Maps

Как указано в Википедии, танк Т-55 является первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты, способным вести боевые действия в условиях применения противником ядерного оружия. Вес танка 36 тонн.