Чи справді поліція штрафує за "подяку аварійкою"?

Свій коментар с приводу штрафів за "подяку аварійкою" дав адвокат Вадим Володарский. На думку правозахисника вірити таким “новинам” підстав немає. Ну, а якщо спроби штрафувати водіїв за "подяки аварійкою" все-таки будуть, то такі постанови є сенс та підстави оскаржувати у суді.

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“Усі ці "новини" посилаються на ч.2 ст.122 КпАП України. Подивимося, що ж там написано про сигнали. Цитуємо: "Порушення правил ... користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів...".

Тобто, за "порушення правил користування попереджувальними сигналами" можуть штрафувати лише "при початку руху чи зміні його напрямку". Якщо простою мовою, при не увімкненні сигналів повороту при маневрі.

Використання сигналів "не за призначенням", у тому числі "подяки", або “вибачення” у гіршому випадку "тягнуть" на ст.125 ПДР, яка у якості стягнення передбачає лише попередження.

Пункт 9.9 правил дорожнього руху сформульований наступним чином: Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

а) у разі вимушеної зупинки на дорозі;

б) у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;

в) на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими Правилами;

г) на механічному транспортному засобі, що буксирується;

ґ) на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком "Діти", що перевозить організовану групу дітей, під час їх посадки чи висадки;

д) на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

е) у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Таким чином прямої заборони використовувати “аварійку” іншим, ніж прямо прописано у ПДР, чином, немає. У тому числі й "дякувати аварійкою". Або "вибачатися”. Це просто правила гарного тону, які давно прийняті серед водіїв.