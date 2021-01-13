Іноді водії отримують штрафи після зупинки автомобіля працівниками поліції, навіть якщо до зупинки порушень не вчиняли. Але не всім відомо, що інспектор не має права штрафувати за не увімкнену при зупинці автомобіля поліцією аварійну світлову сигналізацію.

До незаконних безпідставних зупинок звикли багато водіїв. Зазвичай працівники поліції зупиняють автомобіль для "перевірки документів" та після зупинки звинувачують водія, що він не увімкнув аварійну світлову сигналізацію. Далі водій отримує постанову із штрафом у розмірі 425 грн.

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Це один із "популярних" штрафів. Щороку таких штрафів водіями сплачується декілька тисяч. Сплачуючи ці штрафи, водії не здогадуються, що за діючого нормативно-правового регулювання цей штраф є незаконний.

У одній з таких ситуацій водій при зупинці автомобіля поліцією не увімкнув аварійну світлову сигналізацію та отримав штраф 425 грн. Штраф винесено на підставі ч.2 ст.122 КУпАП.

Розглядаючи матеріали справи суд констатував, що згідно п.п 9.9 "б" ПДР аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена у разі зупинки на вимогу працівника поліції або внаслідок засліплення водія світлом фар.

Аналіз наведених норм, на думку суду, встановлює, що в одному випадку увімкнення аварійної сигналізації виникає за передбачених та визначених умов. А у іншому випадку встановлений обов`язок подання попереджувальних сигналів при початку руху чи зміні його напрямку, при чому за не виконання останніх вимог прямо передбачена відповідальність за ч.2 ст.122 КУпАП.

Диспозицією ч.2 ст.122 КУпАП передбачена відповідальність не за будь-яке порушення правил користування попереджувальними сигналами, а саме за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку і лише тоді таке порушення набуває ознак протиправності і суспільної шкідливості. Даною нормою права не передбачена відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами при зупинці транспортного засобу. При цьому, зупинка на вимогу поліцейського не стосується початку руху чи зміни його напрямку.

Враховуючи викладене, суд зробив висновок, що порушення водієм вимог п.п. "б" п. 9.9 ПДР України "після зупинки на вимогу поліцейського не ввімкнена аварійна світлова сигналізація", не може бути кваліфіковане за ч. 2 ст. 122 КУпАП, оскільки в даному випадку відсутній факт початку руху чи зміни його напрямку. Суд відмінив постанову (справа №524/5588/20).