Митниця активно виписує штрафи у розмірі 170 000 грн за ввезення "євроблях". Проте суди не завжди стають на сторону держави і іноді підтримують громадян.

Штрафи по "євробляхах" 170 000 грн. є досить поширеним явищем. Проте суд нещадно розкритикував позицію держави в особі митниці.

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Суть проблеми

Як ми зазначали в попередніх публікаціях, в очікування доступного розмитнення щомісяця сотні власників "євроблях" отримують штрафи в розмірі 170 000 грн. або позбуваються автомобілів.

Фактично у 2016-2018 роках громадянам дали можливість законно завезти декілька сотень тисяч автомобілів на територію України. У 2019 році держава запровадила збільшені розміри штрафів до 170 000 грн. та одночасно ввела норму закону, яка передбачає конфіскацію автомобілів.

Таким чином державою створено обставини, коли громадяни стали "заручниками" ситуації. Вони не можуть ні вивезти ці автомобілі, оскільки такі конфіскують одразу пункті перетину кордону, ні розмитнити їх, оскільки ставки розмитнення за старі автомобілі не доступними для середньостатистичного українця. У такому невизначеному стані вони просто перевіряють свої поштові скриньки чи не надійшов протокол митниці про притягнення до адміністративної відповідальності. Або подають заяви про угон.

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В свою чергу митниця, яка протягом 2016-2018 років масово не виписувала штрафи за "старим" законом у розмірі 8 500 грн., зате дуже активно почала працювати у цьому напрямку під час дії "нового" закону, який передбачає збільшені розміри штрафів до 170 000 грн.

Історія одного громадянина

Громадянин ввіз автомобіль у 2018 році в режимі транзит та, як і інші власники "євроблях", очікував доступного розмитнення. Доступне розмитнення обіцяли і державні діячі і особи, які за винагороду такі автомобілі "приганяли".

Якщо б громадянин спробував вивезти автомобіль, він міг бути конфіскований до вирішення справи у суді. Тому громадянин продовжував очікувати доступного розмитнення.

При цьому, у 2018-2019 роках митниця не виносила відносно громадянина постанови про накладення штрафу у розмірі 8 500 грн. Чомусь протокол про адміністративне правопорушення виписано аж у 2020 році, коли розмір штрафу збільшився до 170 000 грн.

Складений відносно громадянина протокол передано на розгляд суду. Залишалось надіятися на справедливий розгляд у суді. Однак, суд першої інстанції визнав громадянина винним за ч.6 ст.470 Митного кодексу.

Що сказав апеляційний суд

Розглядаючи матеріали справи, суд апеляційної інстанції зробив інший висновок та став на бік громадянина. Суд звернув увагу на те, що на момент ввезення автомобіля дії громадянина підпадали під дію ч.3 ст.470 Митного Кодексу у "старій" редакції, за яке передбачалося стягнення у вигляді штрафу 8 500 грн. і диспозиція ст.470 Митного кодексу на той період не передбачала штрафу у розмірі 170 000 грн. Також не передбачала додаткового виду стягнення у вигляді конфіскації транспортних засобів.

Суд послався на ст. 58 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом, як правопорушення.

Суд зазначив, що оскільки ч. 6 ст. 470 Митного кодексу передбачає більш суворе стягнення, то дана норма не має зворотної дії в часі.

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Апеляційний суд дослідив, що громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 6 ст. 470 Митного кодексу, яка не існувала у 2018 році, фактично через бездіяльність митного органу у 2018-2019 роках по оформленню протоколу та винесенні постанови за ч.3 ст. 470 Митного кодексу.

Суд наголосив, що "дана ситуація правовідносин з державним органом виникла з причин, які не залежали від волі громадянина, а від бездіяльності органу митниці. Тому, погіршувати правове становище громадянина при притягненні його до адміністративної відповідальності від причин які не залежали від його волі не припустимо" (справа №725/5023/20).

За результатами розгляду суд скасував постанову місцевого суду і закрив відносно громадянина провадження у справі за ч.6 ст. 470 Митного кодексу у зв`язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Висновки

Таким чином, згідно з позицією суду, якщо громадяни ввезли автомобілі у період "старих" штрафів у розмірі 8 500 грн. і при цьому органи митної служби бездіяли у 2016-2019 роках щодо притягнення їх до відповідальності за "старим" законом, то такі громадяни не можуть нести відповідальність за "новими" підвищеними розмірами штрафів.

Основним мотивом даного висновку суду є те, що дана ситуація правовідносин з державним органом виникла з причин, які не залежали від волі громадян, а від бездіяльності митниці. Тому, погіршення правового становища громадянин при притягненні їх до адміністративної відповідальності від причин, які не залежали від їх волі, є не припустимим.

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