Петиція на сайті Президента про доступне розмитнення набрала необхідну кількість голосів. Тепер "євробляхери" планують провести чергову акцію протесту.

Петиція з вимогою «Виконати обіцянку дану своїм виборцям та виборцям Політичної партії "Слуга Народу" щодо вирішення питання доступного розмитнення та знаходження на території України автомобіля європейської реєстрації» набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

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У петиції є вимога що до прийняття зареєстрованого у Верховній Раді комплексного законопроекту про доступне розмитнення за номерами 3704, 3705, 3706.

Вказаний комплексний законопроект про доступне розмитнення передбачає наступні принципи:

комплексність, тобто стосується всіх громадян України, поширюється і на імпортні автомобілі, на автомобілі, що знаходяться на території України, включає пільги на розмитнення для багатьох категорій громадян.

доступність, це означає, що ставки на розмитнення автомобілів будуть доступними - повне скасування акцизного податку для всіх, скасування акцизу та ПДВ для осіб з інвалідністю, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, УБД. Тобто, як автомобілі, що знаходяться на території України, так і новий імпорт будуть розмитнюватись по одній ставці - 30%! Для пільговиків ставка - 10%!

поетапність застосування, тобто Закон вступає в силу в два етапи - спочатку, з моменту прийняття, для автомобілів, що знаходяться на території України, а також для осіб з інвалідністю, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, УБД, а з 2021 повністю для всіх.

позитивність, - проект Закону включає максимум позитивних норм із інших Законопроектів, яких зараз більше 15, що вже є зареєстрованими у ВРУ.

максимальна поширеність, тобто, поставлені в проекті Закону цілі вирішують максимальну кількість питань, в тому числі і знаходження в Україні автомобілів європейської реєстрації. Дякуючи цьому Закону по ставці 30% від вартості авто зможуть розмитнитись всі автомобілі, вантажні та пасажирські, що вироблені з 1995 року та заїхали на територію України до 1 травня 2020 року.

За інформацією спільноти власників нерозмитнених автомобілів зараз на території України знаходиться більше 750 тис. машин на європейській реєстрації. Розмитнення такої кількості авто наповнить Держбюджет, щонайменше на 17 млрд. грн.