Данило Гетманцев розкритикував новий законопроект щодо "євроблях". На його думку соціально-незахищеним верствам населення треба допомагати фінансово, а не пільгами.

Держава повинна допомагати соціально-незахищеним верствам населення фінансово, а не пільгами на ввезення в Україну автомобілів. Це може призвести до ухилення від оподаткування непільговиками. Таку думку висловив голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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“Законопроект (про легалізацію “євроблях” для пільгових категорій громадян – ред.) поданий до ВРУ кілька днів тому. Ми ще його вивчаємо, і навряд чи можемо сказати остаточний висновок щодо цього законопроекту навіть на рівні комітету. Ми очікуємо на висновки від Кабінету міністрів, від Мінфіну і від Головного наукового експертного управління”, - сказав Гетманцев.

Також він наголосив, що є 14 днів для подання альтернативних законопроектів. До завершення цього терміну комітет не може надати свої висновки щодо документа.

“Від себе можу зазначити, що законопроект, який передбачає надання пільг при ввезенні на територію країни транспортних засобів для певних соціально-незахищених верств населення, навряд чи є обґрунтованою моделлю з підтримки цих громадян”, - додав Гетманцев.

За його словами, більш ефективно допомагати таким категоріям громадян грошовою підтримкою, а не пільгами.

“Якщо є в державі певні ресурси для цього, то держава може виділити для відповідних категорій громадян фінансову допомогу у вигляді конкретних грошових коштів. А не надавати пільги, які, на жаль, можуть бути використані для зловживань та ухилення від оподаткування тими особами, які власне не є пільговиками”, - сказав Гетманцев.

Як повідомлялось раніше, у Раді зареєстрували законопроект щодо звільнення від акцизу та ПДВ на імпорт авто, які були ввезені в Україну до 1 вересня 2020 року.