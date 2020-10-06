Даниил Гетманцев раскритиковал новый законопроект о "евробляхах". По его мнению социально-незащищенным слоям населения надо помогать финансово, а не льготами.

Государство должно помогать социально-незащищенным слоям населения финансово, а не льготами на ввоз в Украину автомобилей. Это может привести к уклонению от налогообложения не льготниками. Такое мнение высказал глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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“Законопроект (о легализации “евроблях” для льготных категорий граждан – ред.) подан в ВРУ несколько дней назад. Мы еще его изучаем, и вряд ли можем сказать окончательное заключение по этому законопроекту даже на уровне комитета. Мы ожидаем выводы от Кабинета министров, от Минфина и от Главного научного экспертного управления”, – сказал Гетманцев.

Также он отметил, что есть 14 дней для подачи альтернативных законопроектов. До завершения этого срока комитет не может предоставить свои выводы относительно документа.

“От себя могу отметить, что законопроект, который предусматривает предоставление льгот при ввозе на территорию страны транспортных средств для определенных социально-незащищенных слоев населения, вряд ли является обоснованной моделью по поддержке этих граждан”, – добавил Гетманцев.

По его словам, более эффективно помогать таким категориям граждан денежной поддержкой, а не льготами.

“Если есть в государстве определенные ресурсы для этого, то государство может выделить для соответствующих категорий граждан финансовую помощь в виде конкретных денежных средств. А не предоставлять льготы, которые, к сожалению, могут быть использованы для злоупотреблений и уклонения от налогообложения теми лицами, которые не являются льготниками”, – сказал Гетманцев.

Как сообщалось ранее, в Раде зарегистрировали законопроект об освобождении от акциза и НДС на импорт авто, которые были ввезены в Украину до 1 сентября 2020 года.