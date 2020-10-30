Петиція на сайті Президента про доступне розмитнення набрала необхідну кількість голосів. Тепер "євробляхери" планують провести чергову акцію протесту.

Петиція з вимогою «Виконати обіцянку дану своїм виборцям та виборцям Політичної партії "Слуга Народу" щодо вирішення питання доступного розмитнення та знаходження на території України автомобіля європейської реєстрації» набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

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У петиції є вимога що до прийняття зареєстрованого у Верховній Раді комплексного законопроекту про доступне розмитнення за номерами 3704, 3705, 3706.