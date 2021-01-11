Таможня активно выписывает штрафы в размере 170 000 грн за ввоз "евроблях". Однако суды не всегда становятся на сторону государства и иногда поддерживают граждан.

Штрафы по "евробляхам" 170 000 грн. являются недопустимыми. Суд нещадно раскритиковал позицию государства в лице таможни.

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Суть проблемы

Как мы отмечали в предыдущих публикациях, в ожидание доступной растаможки ежемесячно сотни владельцев "евроблях" получают штрафы в размере 170 000 грн. или избавляются от автомобилей.

Фактически в 2016-2018 годах гражданам дали возможность законно завезти несколько сотен тысяч автомобилей на территорию Украины. В 2019 году государство ввело увеличенные размеры штрафов до 170 000 грн. и одновременно ввело норму закона, которая предусматривает конфискацию автомобилей.

Таким образом государством созданы обстоятельства, когда граждане стали "заложниками" ситуации. Они не могут ни ввезти эти автомобили, поскольку такие конфискуют сразу на пункте пересечения границы, ни растаможить их, поскольку ставки растаможки за старые автомобили не доступными для среднестатистического украинца. В таком неопределенном состоянии они просто проверяют свои почтовые ящики, не поступил ли протокол таможни о привлечении к административной ответственности. Или подают заявления об угоне.

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В свою очередь таможня, которая в течение 2016-2018 годов массово не выписывала штрафы по "старому" закону в размере 8 500 грн., зато очень активно начала работать в этом направлении во время действия "нового" закона, который предусматривает увеличенные размеры штрафов до 170 000 грн.

История одного гражданина

Гражданин ввез автомобиль в 2018 году в режиме транзит и, как и другие владельцы "евроблях", ожидал доступной растаможки. Доступное растаможки обещали и государственные деятели и лица, которые за вознаграждение такие автомобили "пригоняли".

Если бы гражданин попытался вывезти автомобиль, он мог быть конфискован до решения дела в суде. Поэтому гражданин продолжал ожидать доступной растаможки.

При этом, в 2018-2019 годах таможня не выносила в отношении гражданина постановления о наложении штрафа в размере 8 500 грн. Почему-то протокол об административном правонарушении выписано аж в 2020 году, когда размер штрафа увеличился до 170 000 грн.

Составленный в отношении гражданина протокол передан на рассмотрение суда. Оставалось надеяться на справедливое рассмотрение в суде. Однако, суд первой инстанции признал гражданина виновным по ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса.

Что сказал апелляционный суд

Рассматривая материалы дела, суд апелляционной инстанции сделал другой вывод и встал на сторону гражданина. Суд обратил внимание на то, что на момент ввоза автомобиля действия гражданина подпадали под действие ч.3 ст.470 Таможенного Кодекса в "старой" редакции, за которое предусматривалось взыскание в виде штрафа 8 500 грн. и позиция ст.470 Таможенного кодекса на тот период не предусматривала штрафа в размере 170 000 грн. Также не предусматривала дополнительного вида взыскания в виде конфискации транспортных средств.

Суд сослался на ст. 58 Конституции Украины, в соответствии с которой законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушения.

Суд отметил, что поскольку ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса предусматривает более строгое взыскание, то данная норма не имеет обратного действия во времени.

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Апелляционный суд исследовал, что гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса, которая не существовала в 2018 году, фактически из-за бездействия таможенного органа в 2018-2019 годах по оформлению протокола и вынесении постановления по ч. 3 ст. 470 Таможенного кодекса.

Суд подчеркнул, что "данная ситуация правоотношений с государственным органом возникла по причинам, которые не зависели от воли гражданина, а от бездействия органа таможни. Поэтому, ухудшать правовое положение гражданина при привлечении его к административной ответственности от причин, которые не зависели от его воли, не допустимо" (дело №725/5023/20).

По результатам рассмотрения суд отменил постановление местного суда и закрыл в отношении гражданина производство по делу по ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Выводы

Таким образом, согласно позиции суда, если граждане ввезли автомобили в период "старых" штрафов в размере 8 500 грн. и при этом органы таможенной службы бездействовали в 2016-2019 годах касательно привлечения их к ответственности по "старому" закону, то такие граждане не могут нести ответственность по "новым" повышенным размерам штрафов.

Основным мотивом данного заключения суда является то, что данная ситуация правоотношений с государственным органом возникла по причинам, которые не зависели от воли граждан, а от бездействия таможни. Поэтому, ухудшение правового положения граждан при привлечении их к административной ответственности по причинам, которые не зависели от их воли, является не допустимым.

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