Количество первых регистраций подержанных авто в 4,5 раза превысило объем рынка новых автомобилей.

В ноябре 2020 года украинцы растаможили и зарегистрировали 32,2 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, сообщает Укравтопром.

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Таким образом, по сравнению с ноябрем прошлого года, спрос на подержанные автомобили в Украине увеличился на 12 процентов. В результате количество первых регистраций подержанных авто в 4,5 раза превысило объем ноябрьского рынка новых авто.

Самым популярным автомобилями среди перешедших в ноябре на украинскую “прописку " были:

Renault Megane – 2046 шт.;

Volkswagen Passat – 1731 шт.;

Skoda Octavia – 1643 шт.;

Volkswagen Golf – 1579 шт.;

Ford Focus – 1249 шт.

Всего с начала года на украинские номера перешли более 313,3 тысяч ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей, что в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период.