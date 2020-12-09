Кількість перших реєстрацій вживаних авто в 4,5 рази перевищила обсяг ринку нових автомобілів.

У листопаді 2020 роки українці розмитнили і зареєстрували 32,2 тис. легкових автомобілів, що були в експлуатації, повідомляє Укравтопром.

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Таким чином, у порівнянні з листопадом минулого року, попит на вживані автомобілі в Україні збільшився на 12 відсотків. В результаті кількість перших реєстрацій вживаних авто в 4,5 рази перевищила обсяг листопадового ринку нових авто.

Найпопулярнішим автомобілями поміж тих, що перейшли у листопаді на українську “прописку” були:

Renault Megane – 2046 шт.;

Volkswagen Passat – 1731 шт.;

Skoda Octavia – 1643 шт.;

Volkswagen Golf – 1579 шт.;

Ford Focus – 1249 шт.

Всього з початку року на українські номери перейшли більш 313,3 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів, що в чотири рази більше реалізації нових машин за той самий період.