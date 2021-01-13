Иногда водители получают штрафы после остановки автомобиля сотрудниками полиции, даже если до остановки нарушений не совершали. Но не всем известно, что инспектор не имеет права штрафовать за не включенную при остановке автомобиля полицией аварийную световую сигнализацию.

К незаконным безосновательным остановкам привыкли многие водители. Обычно сотрудники полиции останавливают автомобиль для “проверки документов” и после остановки обвиняют водителя, что он не включил аварийную световую сигнализацию. Далее водитель получает постановление со штрафом в размере 425 грн.

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Это один из “популярных” штрафов. Ежегодно таких штрафов водителями платится несколько тысяч. Платя эти штрафы, водители не догадываются, что при действующем нормативно-правовом регулировании этот штраф является незаконным.

В одной из таких ситуаций водитель при остановке автомобиля полицией не включил аварийную световую сигнализацию и получил штраф 425 грн. Штраф вынесен на основании ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Рассматривая материалы дела суд констатировал, что согласно п. п. 9.9 "б" ПДД аварийная световая сигнализация должна быть включена в случае остановки по требованию работника полиции или вследствие ослепления водителя светом фар.

Анализ приведенных норм, по мнению суда, устанавливает, что в одном случае включение аварийной сигнализации возникает при предусмотренных и определенных условий. А в противном случае установлена обязанность подачи предупредительных сигналов при начале движения или изменении его направления, при чем за не выполнение последних требований прямо предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Диспозицией ч. 2 ст. 122 КУоАП предусмотрена ответственность не за любое нарушение правил пользования предупредительными сигналами, а именно за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления и только тогда такое нарушение приобретает признаки противоправности и общественной вредности. Данной нормой права не предусмотрена ответственность за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при остановке транспортного средства. При этом, остановка по требованию полицейского не касается начала движения или изменения его направления.

Учитывая изложенное, суд сделал вывод, что нарушение водителем требований п. п. " б " п. 9.9 ПДД Украины "после остановки по требованию полицейского не включена аварийная световая сигнализация", не может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 122 КУоАП, поскольку в данном случае отсутствует факт начала движения или изменения его направления. Суд отменил постановление (дело №524/5588/20).