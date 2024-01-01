Действительно ли полиция штрафует за "благодарность аварийкой"?

Свой комментарий по поводу штрафов за “благодарность аварийкой” дал адвокат Вадим Володарский. По мнению правозащитника верить таким “новостям” оснований нет. Ну, а если попытки штрафовать водителей за "благодарности аварийкой" все-таки будут, то такие постановления есть смысл и основания обжаловать в суде.

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“Все эти "новости" ссылаются на ч.2 ст.122 КоАП Украины. Посмотрим, что же там написано о сигналах. Цитируем: "Нарушение правил ... пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов ...".

То есть, за "нарушение правил пользования предупредительными сигналами" могут штрафовать только "при начале движения или изменении его направления". Если простым языком, при не включении сигналов поворота при маневре.

Использование сигналов "не по назначению", в том числе "благодарности", или “извинения” в худшем случае "тянут" на ст.125 ПДД, которая в качестве взыскания предусматривает только предупреждение.

Пункт 9.9 правил дорожного движения сформулирован следующим образом: Аварийная световая сигнализация должна быть включена:

а) в случае вынужденной остановки на дороге;

б) в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;

в) на механическом транспортном средстве, что движется с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено этими Правилами;

г) на механическом транспортном средстве, что буксируется;

г) на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

д) на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

е) в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

Таким образом прямого запрета использовать “аварийку” другим, чем прямо прописано в ПДД, образом, нет. В том числе и "благодарить аварийкой". Или "извиняться”. Это просто правила хорошего тона, которые давно приняты среди водителей.