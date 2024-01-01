Чому китайський кросовер за 50 тисяч доларів розкупили ще до прем'єри

Aito M8 – це електромобіль із подовжувачем діапазону дії. Він доступний в Китаї за ціною від 368 000 до 458 000 юанів (~50 800 – 63 200 доларів відповідно). Це точно не найдешевший кросовер, проте, схоже, він став бестселером ще до виходу на ринок.

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Як повідомляє Carscoops, з 6 березня компанія Aito отримала понад 70 000 попередніх замовлень на M8, попри те, що позашляховик вийде на ринок лише наступного місяця. У звіті йдеться, що автовиробник отримав 7500 попередніх замовлень за першу годину, 21 000 за перші шість годин і 28 000 лише за 12 годин.

Aito M8 має довжину в 5190 мм, ширину 1999 мм, висоту 1795 мм та колісну базу в 3105 мм. Модель оснащена 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом на 158 к.с., який служить виключно як подовжувач запасу ходу. Він працює в парі з електродвигунами потужністю 221 к.с. на передній осі та 304 к.с. ззаду.

Покупцям доступні на вибір акумулятори ємністю 36 кВт-год і 51,9 кВт-год, що забезпечують запас ходу на повністю електричному ходу до 201 й 310 км відповідно. Компанія стверджує, що з повністю зарядженою батареєю та повним баком Aito M8 може проїхати до 1526 кілометрів.

800-вольтна електрична архітектура дозволяє отримати 150 кілометрів запасу ходу всього за 5 хвилин. В салоні увагу водія привертатимуть три масивні екрани, плаваюча центральна консоль і дві бездротові зарядні панелі. Також є 75-дюймовий проекційний дисплей і додатковий екран для пасажирів заднього ряду.

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Наостанок Aito пропонує кросовер M8 у конфігураціях 2+3 та 2+2+2. Усі моделі включають розширену систему допомоги водієві Huawei ADS 3.0 з LiDAR, 12 ультразвуковими радарами та 11 камерами високої чіткості.