Де і які електромобілі придбали українці у лютому

Як вже повідомляв Укравтопром, у лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тисяч авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 679 од. (95% вживані);

місто Київ – 509 од. (69% вживані);

Київська обл. – 380 од. (78% вживані);

Дніпропетровська обл. – 334 од. (79% вживані);

Одеська обл. – 260 од (77% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.

В Дніпропетровській області частіше обирали Volkswagen ID.Unyx.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: