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Де і які електромобілі придбали українці у лютому

Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
В яких регіонах купують найбільше електромобілв - Auto24

BYD Song Plus EV

Євген Гудущан
logo26 березня, 11:11
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Як вже повідомляв Укравтопром, у лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тисяч авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 679 од. (95% вживані);
  • місто Київ – 509 од. (69% вживані);
  • Київська обл. – 380 од. (78% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 334 од. (79% вживані);
  • Одеська обл. – 260 од (77% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.

В Дніпропетровській області частіше обирали Volkswagen ID.Unyx.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  1. Tesla Model Y – на Львівщині та в м. Києві.
  2. Tesla Model 3 – у Київській обл. та на Дніпропетровщині.
  3. Nissan Leaf – у Одеській обл.
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