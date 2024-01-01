Де і які електромобілі придбали українці у лютому

BYD Song Plus EV
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Як вже повідомляв Укравтопром, у лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тисяч авто на електротязі (BEV).
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 679 од. (95% вживані);
- місто Київ – 509 од. (69% вживані);
- Київська обл. – 380 од. (78% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 334 од. (79% вживані);
- Одеська обл. – 260 од (77% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.
В Дніпропетровській області частіше обирали Volkswagen ID.Unyx.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y – на Львівщині та в м. Києві.
- Tesla Model 3 – у Київській обл. та на Дніпропетровщині.
- Nissan Leaf – у Одеській обл.