Где и какие электромобили купили украинцы в феврале

Как уже сообщал Укравтопром, в феврале украинский автопарк пополнили почти 4,5 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 679 ед. (95% подержанные);

город Киев – 509 ед. (69% бывшие в употреблении);

Киевская обл. – 380 ед. (78% бывшие в употреблении);

Днепропетровская обл. – 334 ед. (79% бывшие в употреблении);

Одесская обл. – 260 ед (77% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Днепропетровщины, стал BYD Song Plus EV.

В Днепропетровской обл. чаще выбирали Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто: