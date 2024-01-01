Где и какие электромобили купили украинцы в феврале

BYD Song Plus EV
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Как уже сообщал Укравтопром, в феврале украинский автопарк пополнили почти 4,5 тыс. авто на электротяге (BEV).
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 679 ед. (95% подержанные);
- город Киев – 509 ед. (69% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 380 ед. (78% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 334 ед. (79% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 260 ед (77% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Днепропетровщины, стал BYD Song Plus EV.
В Днепропетровской обл. чаще выбирали Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
- Tesla Model Y – на Львовщине и в г. Киеве.
- Tesla Model 3 – в Киевской обл. и в Днепропетровской области.
- Nissan Leaf – в Одесской обл.