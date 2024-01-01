У скільки разів китайський авторинок перевищує український: статистика

У квітні автопродажі у Китаї зростали третій місяць поспіль, збільшившись на 14,8% порівняно з попереднім роком та склали 1,78 млн од, повідомляє Укравтопром.

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Понад половину (50,8%) реалізованих за місяць авто були електромобілі та гібриди, відомі під загальною назвою “NEV”, попит на які збільшився в річному обчисленні на 33,9%.

Драйвером попиту стала урядова програма, яка надає субсидії на обмін старих авто на нові електромобілі.

Виходить, що китайський ринок в 312 разів перевищує український. Тобто при такому співвідношенні за місяць в КНР продається більше авто, ніж в Україні за 26 років. Важливо розуміти, що у Китаї проживає приблизно в 38–39 разів більше людей. Простий підрахунок показує, що продажі нових авто в КНР, пропорційно кількості населення, приблизно у 8 разів більші, ніж в Україні.