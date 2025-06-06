Нардепы планируют продлить льготный ввоз электромобилей

Народные депутаты Дмитрий Разумков и еще 9 его коллег разработали и подали в парламент законопроект (№13351 от 06.06.2025) о продлении льготного режима ввоза транспортных средств, сообщает Укравтопром.

Кстати какие льготы по растаможке авто действуют в 2025 году

Текста “Проекта Закона о внесении изменений в пункт 64 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно продления льготного режима ввоза транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями” пока нет на сайте Верховной Рады.

Однако известно, что согласно действующему законодательству, льготы на импорт электромобилей в Украину, которые предоставляют скидку на таможенные платежи и НДС, заканчиваются 31 декабря 2025 года.

Упомянутый в названии законопроекта пункт 64 звучит так: “Временно, до 1 января 2026 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемых в товарной подпозиции 8701 24 (исключительно седельные тягачи для автомобильных полуприцепов), в товарных подкатегориях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10, 8704 60 00 00 согласно УКТ ВЭД (в том числе произведенных в Украине)”.

До какого времени нардепы предлагают продлить эту льготу, станет известно после публикации проекта на сайте Верховной Рады.

Напомним, в течение I кв. 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тыс. легковых электромобилей, общая таможенная стоимость которых составила $355,5 млн. Сейчас эксперты объясняют рост рынка электромобилей в Украине в течение 2025 года именно возможной отменой льготы по НДС.