Какие льготы по растаможке автомобилей действуют в 2025 году

Украинцы даже во время войны активно привозят автомобили из-за границы. И не только для нужд военных. Если же авто привозится для собственного использования, его необходимо растаможить. Эта процедура предусматривает выплату определенных сборов: пошлины, акциза и НДС, рассказывают в WAH.

В 2025 году осталось немного льгот по растаможке импортных автомобилей, однако несколько все же работает.

Кстати сколько стоит растаможить авто в 2025 году

Легковые электромобили

В 2025 году легковые электромобили полностью освобождены от уплаты пошлины, акцизного сбора и НДС. Эта льгота будет действовать до конца года. Кроме того, электрокары не облагаются сбором в Пенсионный фонд при первой регистрации, что составляет 3-5% стоимости авто. Это делает покупку электромобиля чрезвычайно выгодной, ведь стоимость растаможки фактически равна нулю.

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Грузовые электромобили

Льготы также распространяются и на грузовые электромобили: их не облагают акцизом и НДС. При условии происхождения авто из ЕС и наличии сертификата EUR.1 пошлина тоже будет 0%. Поэтому, уменьшаются расходы предприятий, которые обновляют автопарк электрогрузовиками, что способствует развитию экологического транспорта в бизнесе.

Автомобили для ВСУ и гуманитарной помощи

Авто, предназначенные для нужд Вооруженных Сил Украины, как и раньше, освобождены от всех таможенных платежей. Однако обязательным условием является передача таких автомобилей военным частям или определенным военнослужащим. Использование их для собственных нужд запрещено. Оформление такого транспорта требует тщательного документального сопровождения, однако остается полностью бесплатным с точки зрения налогообложения.

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Ретро-автомобили

В 2025 году сохраняется возможность ввоза ретро-авто (возрастом более 50 лет) без растаможки. Они могут быть ввезены исключительно как культурная ценность, следовательно регистрация таких авто для движения по дорогам общего пользования невозможна. Эта льгота интересна коллекционерам и музеям.

Переезд на постоянное место жительства

Лица, которые прибывают на постоянное место жительства в Украину, имеют право ввезти одно личное транспортное средство без уплаты таможенных пошлин. Основные условия: владение авто более года, возраст владельца более 18 лет и ввоз авто в течение 6 месяцев после официального получения разрешения на ПМЖ.

Сниженные ставки пошлины из стран ЕС

Как и в предыдущие годы, для авто из стран Европейского Союза действуют сниженные ставки пошлины. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо иметь сертификат EUR.1. При наличии этого документа стандартная ставка пошлины (10%) может быть значительно уменьшена или даже аннулирована.

Кстати для кого могут вернуть нулевую растаможку автомобилей

Что со льготами для военных в 2025 году?

На данный момент в Украине продолжаются дебаты относительно льгот для участников боевых действий. В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов, однако ни один из них до сих пор не принят. Поэтому официальных льгот для этой категории граждан пока нет. В случае изменений законодательства об этом будет сообщено дополнительно.

Ситуация с "евробляхами"

Автомобили на иностранных номерах, которые находятся в Украине с нарушением сроков транзита, и далее подлежат штрафам до 170 тысяч гривен. Для "легализации" такого авто необходимо выехать за границу и повторно ввезти авто официально. В условиях военного положения и запрета выезда мужчин за границу это остается сложной задачей.