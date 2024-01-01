Как зарегистрировать гуманитарное авто за военнослужащим

Украинские военные могут регистрировать на себя автомобили, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь. Как поставить транспортное средство на временный учет и какие документы необходимо подать? Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик в прямом в эфире телеканала "Мы – Украина" национального телемарафона "Единые новости".

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Ранее регистрация гуманитарных авто осуществлялась только на юридическое лицо. То есть получатель – общественная организация, что ввезла авто, могла его перерегистрировать на приобретателя – организацию, для которой оно ввезено. Принятое правительством Постановление № 1235 от 29 октября 2024 года позволило ставить гуманитарное авто на временную регистрацию на физическое лицо, а именно на военнослужащего.

"Если раньше ввезенные гуманитарные авто волонтеры не могли передать конкретному военному, то теперь это возможно. По состоянию на сейчас в сервисных центрах МВД поставлено на временный учет 5 таких автомобилей", – рассказал Николай Рудик.

Для того, чтобы поставить транспортное средство на временный учет, необходимо обратить внимание на то, по какой декларации оно ввезено. Постановлением Правительства № 953 от 5 сентября 2023 утверждена декларация о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью.

Начальник Главного сервисного центра МВД отметил, что именно этот документ позволяет поставить авто на временный учет на военнослужащего: "То есть военный может поставить на себя автомобиль, который используется при выполнении задач, связанных с обороной государства. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов".

С собой необходимо взять:

документ, удостоверяющий личность военнослужащего;

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем;

акт приема-передачи транспортного средства, что является гуманитарной помощью по форме согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 года № 584;

электронную декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 05.09.2023 № 953;

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства.

После подачи необходимых документов транспортное средство получает номерные знаки и временный регистрационный талон. Также Николай Рудик объяснил, что в акте приема-передачи можно указать до пяти человек. То есть эти военнослужащие будут иметь право управлять этим автомобилем.

В течение 3 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения гуманитарные автомобили, которые находятся на временном учете, подлежат ведомственной регистрации государственными органами сектора безопасности и обороны. В противном случае временный государственный учет отменяется и транспортные средства считаются неучтенными. Кроме того, если транспортное средство было уничтожено или не подлежит ремонту, его можно выбраковать, обратившись в любой удобный сервисный центр МВД.