Как зарегистрировать гуманитарное авто в сервисных центрах МВД

Кабинет Министров Украины урегулировал порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи. С 9 сентября 2024 года вступило в силу постановление КМУ № 895 от 6 августа 2024 года.

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Среди новаций постановления – возможность поставить гуманитарные авто на государственный учет. При этом, временный учет остается доступным. Это дает возможность оформить транспортное средство, платя только за бланковую продукцию, без платы взноса в пенсионный фонд, прохождения сертификации и экспертного исследования во время первой регистрации. Для автомобилей на временном учете становится доступной услуга выбраковки, урегулированы выезд за границу и передача транспортного средства.

Учет гуманитарного авто

У благотворительных организаций появилась возможность поставить ввезенные гуманитарные машины на государственный учет. Государственный учет, в первую очередь, позволит назначить надлежащего пользователя транспортного средства, что позволит назначенным лицам нести персональную ответственность за нарушение ими ПДД.

Для постановки на государственный учет транспортного средства, ввезенного как гуманитарная помощь, нужно обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 05.09.2023 № 953;

акт приема-передачи транспортных средств по форме согласно приложению 2;

документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства (в случае регистрации легкового автомобиля);

справка, форма которой определяется Минобороны, с отметкой военного комиссара о постановке на учет;

организационно-распорядительные документы (копия приказа о назначении уполномоченного представителя, доверенность выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

сертификат соответствия;

заключение / сведения об экспертном исследовании транспортного средства (в случае регистрации б/у транспортного средства);

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства (кроме новых транспортных средств);

номерные знаки (при наличии);

квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (в случае регистрации легкового автомобиля).

Передача гуманитарного авто третьему лицу

Разработан четкий механизм передачи транспортного средства от благотворительной организации, что ввезла авто, к конечному приобретателю гуманитарной помощи. То есть автомобиль можно перерегистрировать в сервисном центре МВД на организацию, для которой он был завезен.

Выбраковка

Для гуманитарных автомобилей, находящихся на временном учете, становится доступной услуга выбраковки. Машины, которые не подлежат восстановлению, можно снять с учета в сервисном центре МВД.

Выезд за украинскую границу

Постановление Кабмина № 895 также регулирует выезд за границу на гуманитарных автомобилях, ранее это было под запретом. Теперь для выезда за границу на машине, стоящей на временном учете как гуманитарка, можно получить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу в сервисном центре МВД. Документ выдается на лицо, которое указано во временном регистрационном талоне. Это позволит расширить возможности использования этих транспортных средств, в частности для перевозки гуманитарных грузов.

Постановление Кабмина № 895 позволяет благотворителям сделать выбор - поставить авто на государственный или временный учет. Документ расширяет возможности для автомобилей на временной регистраций. Это должно облегчить жизнь благотворительным организациям.