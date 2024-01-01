Регистрировать "гуманитарные" автомобили надо будет по-новому: разъяснение МВД

Инициатором правомочного документа выступило МВД Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Богдан Драпятый, заместитель Министра внутренних дел Украины в МВД Украины.

Со вступлением в силу постановления будет возможность:

осуществлять государственную регистрацию транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь (сейчас возможен только временный государственный учет с соответствующими ограничениями по передаче и пользованию транспортными средствами);

осуществлять выезд транспортных средств, находящихся на временном государственном учете, за границу для перевозки гуманитарных грузов и выполнения других задач (сейчас выезд таких транспортных средств за границу запрещен);

четкий механизм снятия с учета транспортного средства в связи с передачей получателем гуманитарной помощи приобретателю гуманитарной помощи, изменением приобретателя гуманитарной помощи (сейчас такая передача невозможна);

выбраковать (списание) транспортные средства, которые находятся на временном учете, в случае его уничтожения или непригодности для дальнейшей эксплуатации (на данный момент выбраковка гуманитарных транспортных средств не предусмотрена);

введен четкий перечень условий и оснований постановки на временный учет транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь.

Заместитель главы МВД Богдан Драпьятый сообщил, что реализация этого документа обеспечит полноценное и эффективное использование транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь, в соответствии с их назначением.