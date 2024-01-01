Реєструвати "гуманітарні" автомобілі треба буде по-новому: роз'яснення МВС

Ініціатором правочинного документа виступило МВС України. Про це на своїй сторінці в Facebook сповістив Богдан Драп'ятий, заступник Міністра внутрішніх справ України в МВС України.

З набранням чинності постанови буде можливість:

здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога (наразі можливий лише тимчасовий державний облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами);

здійснювати виїзд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому державному обліку, за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань (наразі виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений);

чіткий механізм зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з передачею отримувачем гуманітарної допомоги набувачу гуманітарної допомоги, зміною набувача гуманітарної допомоги (наразі така передача неможлива);

вибракувати (списання) транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку, у разі його знищення або не придатності для подальшої експлуатації (на даний момент вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачене);

запроваджено чіткий перелік умов та підстав постановки на тимчасовий облік транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

Заступник очільника МВС Богдан Драп'ятий сповістив, що реалізація цього документа забезпечить повноцінне та ефективне використання транспортних засобів, ввезених до України як гуманітарна допомога, відповідно до їх призначення.