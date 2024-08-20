Что делать и уничтоженным войной автомобилем: рекомендация главного сервисного центра МВД

С каждым днем продолжения боевых действий украинцы теряют свое имущество. Пока идет война, беспощадно разрушают дома и сжигают машины простых украинцев. Что делать тем, кто оказался в такой ситуации, рассказали в главном сервисном центре МВД.

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В государственной структуре рекомендуют снять с регистрации такое транспортное средство. Предусмотрена бесплатная услуга выбраковки в сервисных центрах МВД.

С начала года украинцы выбраковали более 23,6 тысяч транспортных средств, из них 17,6 тысяч легковых авто. За аналогичный период 2023 было вибракувано 12,7 тысяч транспортных средств, из них 8,4 тысячи "легковушек".

Как выбраковать транспортное средство в сервисном центре МВД

Владельцу нужно обратиться в сервисный центр МВД, предварительно взять талон на услугу "перерегистрация транспортного средства" через онлайн функционал е-записи или в терминале в помещении сервисного центра МВД. С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Если номерные знаки или свидетельство о регистрации транспортного средства были похищены, нужно предоставить постановление (справку) от органа внутренних дел о возбуждении уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела. Если просто утеряны – справок не требуется.

Выбраковать автомобиль может также законный представитель владельца. Для этого, кроме выше указанных документов, нужно предоставить нотариально заверенную доверенность.

Услуга по выбраковке транспортного средства бесплатная и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Выбраковать машину невозможно, если она находится в розыске или под арестом. После выбраковки транспортного средства восстановление регистрации возможно только по решению суда.