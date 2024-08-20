З кожним днем продовження бойових дій українці втрачають своє майно. Доки триває війна, нещадно руйнують будинки та спалюють автівки простих українців. Що робити тим, хто упинився в такій ситуації, розповіли у головному сервісному центрі МВС.

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У державній структурі рекомендують зняти з реєстрації такий транспортний засіб. Передбачена безкоштовна послуга вибракування у сервісних центрах МВС.

З початку року українці вибракували понад 23,6 тисячі транспортних засобів, з них 17,6 тисячі легкових авто. За аналогічний період 2023 року було вибракувано 12,7 тисяч транспортних засобів, з них 8,4 тисячі «легковиків».

Як вибракувати транспортний засіб у сервісному центрі МВС

Власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС, попередньо взяти талон на послугу «перереєстрація транспортного засобу» через онлайн функціонал е-запису або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС. З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Якщо номерні знаки або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу були викрадені, потрібно надати постанову (довідку) від органу внутрішніх справ щодо порушення кримінальної справи або відмову у порушенні кримінальної справи. Якщо просто втрачені – довідок не потрібно.

Вибракувати автомобіль може також законний представник власника. Для цього, окрім вище зазначених документів, потрібно надати нотаріально посвідчену довіреність.

Послуга з вибракування транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Вибракувати автівку неможливо, якщо вона знаходиться у розшуку або під арештом. Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.