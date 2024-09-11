Як зареєструвати гуманітарне авто у сервісних центрах МВС

Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. З 9 вересня 2024 року набрала чинності постанова КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року.

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Серед новацій постанови – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому, тимчасовий облік залишається доступним. Це дає можливість оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланкову продукцію, без плати внеску до пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу.

Облік гуманітарного авто

У благодійних організацій з’явилася можливість поставити ввезені гуманітарні автівки на державний облік. Державний облік, у першу чергу, дозволить призначити належного користувача транспортного засобу, що надасть змогу призначеним особам нести персональну відповідальність за порушення ними ПДР.

Для постановки на державний облік транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2;

документ, що підтверджує оціночну вартість транспортного засобу (у разі реєстрації легкового автомобіля);

довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку на облік;

організаційно-розпорядчі документи (копія наказу про призначення уповноваженого представника, довіреність видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

сертифікат відповідності;

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (у разі реєстрації б/в транспортного засобу);

іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (окрім нових транспортних засобів);

номерні знаки (за наявності);

квитанція про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації легкового автомобіля).

Передача гуманітарного авто третій особі

Розроблений чіткий механізм передачі транспортного засобу від благодійної організації, що ввезла авто, до кінцевого набувача гуманітарної допомоги. Тобто автомобіль можна перереєструвати у сервісному центрі МВС на організацію, для якої він був завезений.

Вибракування

Для гуманітарних автомобілів, що перебувають на тимчасовому обліку, стає доступною послуга вибракування. Машини, котрі не підлягають відновленню, можна зняти з обліку у сервісному центрі МВС.

Виїзд за український кордон

Постанова Кабміну № 895 також регулює виїзд за кордон на гуманітарних автомобілях, раніше це було під забороною. Відтепер для виїзду за кордон на автівці, що стоїть на тимчасовому обліку як гуманітарка, можна отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон у сервісному центрі МВС. Документ видається на особу, яка вказана у тимчасовому реєстраційному талоні. Це дозволить розширити можливості використання цих транспортних засобів, зокрема для перевезення гуманітарних вантажів.

Постанова Кабміну № 895 дозволяє благодійникам зробити вибір — поставити авто на державний чи тимчасовий облік. Документ розширяє можливості для автівок на тимчасовій реєстрацій. Це має полегшити життя благодійним організаціям.