Як призначити належного користувача: відео

Кожен автовласник має право надати свій автотранспорт у користування іншій людині. Але при автоматичній фіксації порушень правил дорожнього руху штрафи нараховуються власнику автівки. Аби цього уникнути, можна призначити належного користувача.

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Належний користувач — це фізична особа, яка фактично користується транспортним засобом, що їй не належить та отримує штрафи з камер. По суті власник передає право керувати своїм транспортом, але без можливості ним розпоряджатися. Це своєрідний «шерінг» авто.

Призначити належного користувача можна у сервісних центрах МВС або онлайн — через Кабінет водія чи застосунок Дію. Послуга безоплатна.

Раніше призначити належного користувача онлайн мали право виключно фізичні особи, а зараз ця послуга доступна й для юридичних осіб без відвідування сервісних центрів МВС в Кабінеті водія для бізнесу.

Для отримання послуги юридичній особі спочатку треба зареєструватися в Кабінеті водія для бізнесу. Для цього треба пройти авторизацію за допомогою електронної печатки підприємства. Після входу в систему, власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати Кабінетом від імені компанії.