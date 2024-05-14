Юридичні особи зможуть призначати належного користувача онлайн

Цей онлайн-кабінет дозволить підприємцям оптимізувати свій робочий процес та зекономити час. Штрафи з камер автофіксації приходитимуть призначеним належним користувачам, а не директору компанії, як біло раніше. Водночас у сервісних центрів МВС знизиться навантаження.

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Нагадаємо, належний користувач — це фізична особа, яка фактично користується транспортним засобом, що їй не належить і отримує штрафи з камер. «До сьогоднішнього дня визначити належного користувача через застосунок Дія або Електронний кабінет водія мали право виключно фізичні особи, а зараз ця послуга буде доступна й для юридичних осіб без відвідування сервісних центрів МВС», — повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

За його словами, станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1 млн 100 тис транспортних засобів. «За 2023 рік юридичними особами здійснено більше 10 тисяч операцій із призначення належного користувача, фізично здійснюючи візит до сервісних центрів МВС. Це відносно невелика кількість операцій, і зокрема ми повʼязуємо такий низький показник із незручним чинним механізм отримання послуги. Цифровізація має змінити ситуацію на краще», — повідомив Богдан Драп’ятий.

Функції Кабінету водія для бізнесу:

Перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача.

Призначення належного користувача: система дозволяє призначати відповідальних осіб, які отримуватимуть штрафи, для кожного транспортного засобу.

Призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач).

Отримання інформації про статус замовлених послуг.

Реєстрація в Кабінеті водія для бізнесу

Доступ до сервісу забезпечується через авторизацію під електронною печаткою підприємства. Після входу в систему, власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати Кабінетом від імені компанії.

Як призначити належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу:

Відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку.

Фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія.

Заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус

Кабінет водія для бізнесу відкриває нові можливості для юридичних осіб, надаючи інструмент для більш ефективного управління автопарком та доступу до важливої інформації. Проект реалізовано у співпраці Головного сервісного центру МВС з ДП «Інфотех».