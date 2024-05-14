Юридические лица смогут назначать надлежащего пользователя онлайн

Этот онлайн-кабинет позволит предпринимателям оптимизировать свой рабочий процесс и сэкономить время. Штрафы с камер автофиксации будут приходить назначенным надлежащим пользователям, а не директору компании, как было раньше. В то же время у сервисных центров МВД снизится нагрузка.

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Напомним, надлежащий пользователь - это физическое лицо, которое фактически пользуется транспортным средством, что ему не принадлежит и получает штрафы с камер. "До сегодняшнего дня определить надлежащего пользователя через приложение Дія или Электронный кабинет водителя имели право исключительно физические лица, а сейчас эта услуга будет доступна и для юридических лиц без посещения сервисных центров МВД", - сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпьятый.

По его словам, по состоянию на первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц находится около 1 млн 100 тыс транспортных средств. "За 2023 год юридическими лицами осуществлено более 10 тысяч операций по назначению надлежащего пользователя, физически осуществляя визит в сервисные центры МВД. Это относительно небольшое количество операций, и в частности мы связываем такой низкий показатель с неудобным действующим механизмом получения услуги. Цифровизация должна изменить ситуацию к лучшему", - сообщил Богдан Драпятый.

Функции Кабинета водителя для бизнеса:

Просмотр автопарка компании: система отображает марку, номер автомобиля, страховой полис и надлежащего пользователя.

Назначение надлежащего пользователя: система позволяет назначать ответственных лиц, которые будут получать штрафы, для каждого транспортного средства.

Назначение ответственного лица за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь).

Получение информации о статусе заказанных услуг.

Регистрация в Кабинете водителя для бизнеса

Доступ к сервису обеспечивается через авторизацию под электронной печатью предприятия. После входа в систему, владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять Кабинетом от имени компании.

Как назначить надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса:

Ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку.

Физическое лицо, которую назначают надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя.

Заявка обрабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус

Кабинет водителя для бизнеса открывает новые возможности для юридических лиц, предоставляя инструмент для более эффективного управления автопарком и доступа к важной информации. Проект реализован в сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с ГП "Инфотех".