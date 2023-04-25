Отмена надлежащего пользователя теперь доступна в приложении Дія. Услуга может воспользоваться как владельцем авто, так и надлежащим пользователем.
Надлежащий пользователь — это тот, кто пользуется не принадлежащим ему транспортным средством и соглашается платить штрафы с камер вместо юридического владельца.
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Чтобы воспользоваться услугой отмены надлежащего пользователя, необходимо выполнить несколько шагов.
Владельцу авто:
- авторизоваться в Дії
- выбрать «Услуги» - «Шеринг авто» - «Отменить шеринг»
- проверить сложившееся заявление об отмене
- подписать ее
Надлежащему пользователю, желающему инициировать отмену:
- авторизоваться в Дії
- выбрать Свидетельство о регистрации транспортного средства и нажать «Меню»
- выбрать «Отказаться от пользования авто» – «Начать»
- пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.
Отмена произойдет автоматически и свидетельство о регистрации авто исчезнет из Дії надлежащего пользователя.