Отмена надлежащего пользователя теперь доступна в приложении Дія. Услуга может воспользоваться как владельцем авто, так и надлежащим пользователем.

Надлежащий пользователь — это тот, кто пользуется не принадлежащим ему транспортным средством и соглашается платить штрафы с камер вместо юридического владельца.

Читайте также: Аналог «Дії »: в Европе хотят ввести цифровые документы водителя

Чтобы воспользоваться услугой отмены надлежащего пользователя, необходимо выполнить несколько шагов.

Владельцу авто:

авторизоваться в Дії

выбрать «Услуги» - «Шеринг авто» - «Отменить шеринг»

проверить сложившееся заявление об отмене

подписать ее

Надлежащему пользователю, желающему инициировать отмену:

авторизоваться в Дії

выбрать Свидетельство о регистрации транспортного средства и нажать «Меню»

выбрать «Отказаться от пользования авто» – «Начать»

пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

Отмена произойдет автоматически и свидетельство о регистрации авто исчезнет из Дії надлежащего пользователя.