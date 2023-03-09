Европейская комиссия предложила ввести цифровое водительское удостоверение в странах ЕС. Оно будет доступно одновременно с физическими документами. Об этом сообщили на сайте комиссии.

Большие изменения ждут европейских водителей, но Комиссия говорит, что это «упростит признание водительских прав между государствами-членами», а также сделает «гораздо легче замену, продление или обмен водительских прав». Об этом сообщает autoconsulting.com.ua.

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Хотя цифровые лицензии звучат достаточно просто, реализовать их легче сказать, чем сделать. В частности, должна быть договоренность между странами ЕС о спецификациях, совместимости и безопасности, а также о функциях проверки.

Это может занять годы, но Европейская комиссия предлагает, чтобы цифровые водительские права были выбором по умолчанию после первоначального «периода адаптации». Однако традиционные водительские права не исчезнут, поскольку Комиссия говорит, что водители смогут получить физические права, если они этого захотят.

Говоря о лицензиях, Комиссия хочет облегчить иностранцам ездить по Европе. Как они объяснили, «часто приходится повторно проходить обучение и тестирование водителей, чтобы получить водительские права ЕС, независимо от их прошлого опыта вождения». Они хотят изменить это, чтобы людям из некоторых стран не нужно было проходить тестирование или обучение, чтобы получить лицензию ЕС.

Предложения также направлены на повышение безопасности путем обновления подготовки водителей и установления двухлетнего испытательного срока для «начинающих водителей». Интересно, что тесты могут быть обновлены, чтобы оценить знания и навыки, связанные с передовыми системами помощи водителю и другими автоматизированными технологиями.

Кроме того, Комиссия хочет привлечь водителей к ответственности, поскольку узнает, что «в 2019 году около 40% трансграничных правонарушений были совершены безнаказанно, либо потому, что нарушитель не был идентифицирован, либо потому, что оплата не была взыскана». Во избежание этого властям стран ЕС предоставят доступ к национальным реестрам водительских удостоверений и расширят сферу охвата нарушений ПДД. Помимо превышения скорости и вождения в нетрезвом состоянии это будет включать, среди прочего, несоблюдение дистанции, опасный обгон и сечение сплошной белой линии.

Кстати, в Украине цифровые водительские права уже действуют, а недавно было объявлено о возможном применении платформы «Действие» в Эстонии.