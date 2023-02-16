Заборона буде діяти з 2035 року для великих автовиробників. Втім, є й вийнятки.

Європейський парламент у вівторок схвалив закон про поступову відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Регламент вимагатиме, щоб до 2035 року автовиробники мали досягти 100-відсоткового скорочення викидів CO 2 від нових проданих автомобілів. Це зробить неможливим продажі нових транспортних засобів, які працюють на викопному паливі, у 27 країнах ЄС.

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Він також встановлює 55-відсоткове скорочення викидів CO 2 для нових автомобілів, проданих у 2030 році порівняно з рівнями 2021 року. Це стосується і нових фургонів – вони повинні відповідати вимогам скорочення викидів CO 2 на 100% до 2035 року та на 50% до 2030 року порівняно з рівнем 2021 року.

Парламент схвалив постанову 340 голосами, 279 – проти, 21 утримався.

Країни ЄС погодили угоду з законодавцями в жовтні минулого року, але все ще мають офіційно затвердити правила, перш ніж вони набудуть чинності. Остаточне затвердження очікується Європейською Радою в березні.

Закон зустрів опір з боку деяких галузей і країн, коли він був запропонований у липні 2021 року. У результаті остаточна угода включає деякі виключення, зокрема, для невеликих автовиробників. Якщо вони виробляють менше 10 000 автомобілів на рік, то можуть домовитися про менші показники до 2036 року.

Більшість інших автовиробників, які продають автомобілі в Європі, планують перейти на електричні автомобілі до 2035 року. Зокрема, керівник бренду VW Томас Шефер минулого року заявив, що з 2033 року бренд буде виготовляти лише повністю електричні автомобілі в Європі. Звичайно, на інших ринках ніхто не забороняє випускати й продавати традиційні автомобілі.