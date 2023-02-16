Запрет будет действовать с 2035 г. для крупных автопроизводителей. Впрочем, есть и исключения.

Европейский парламент во вторник одобрил закон о постепенном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Регламент потребует, чтобы к 2035 году автопроизводители должны достигнуть 100-процентного сокращения выбросов CO 2 от новых проданных автомобилей. Это сделает невозможным продажи новых транспортных средств, работающих на ископаемом топливе в 27 странах ЕС.

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Он также устанавливает 55-процентное сокращение выбросов CO 2 для новых автомобилей, проданных в 2030 году по сравнению с уровнями 2021 года. Это касается и новых фургонов – они должны удовлетворять требованиям сокращения выбросов CO 2 на 100% к 2035 году и на 50% к 2030 по сравнению с уровнем 2021 года.

Парламент одобрил постановление 340 голосами, 279 – против, 21 воздержался.

Страны ЕС согласовали соглашение с законодателями в октябре прошлого года, но все еще должны официально утвердить правила, прежде чем они вступят в силу. Окончательное утверждение ожидается Европейским Советом в марте.

Закон встретил сопротивление некоторых отраслей и стран, когда он был предложен в июле 2021 года. В результате окончательная сделка включает некоторые исключения, в частности для небольших автопроизводителей. Если они производят менее 10 тысяч автомобилей в год, то могут договориться о меньших показателях до 2036 года.

Большинство других автопроизводителей, продающих автомобили в Европе, планируют перейти на электрические автомобили к 2035 году. В частности, руководитель бренда VW Томас Шефер в прошлом году заявил, что с 2033 года бренд будет производить только полностью электрические автомобили в Европе. Конечно, на других рынках никто не запрещает производить и продавать традиционные автомобили.