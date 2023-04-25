Відтепер скасування належного користувача доступно в застосунку Дія. Послугою можуть скористатися як власник авто, так і належний користувач.

Належний користувач — це той, хто користується транспортним засобом, який йому не належить, і погоджується платити штрафи з камер замість юридичного власника.

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Щоб скористатися послугою скасування належного користувача, потрібно здійснити кілька кроків.

Власнику авто:

авторизуватися в Дії

вибрати «Послуги» — «Шеринг авто» — «Скасувати шеринг»

перевірити сформовану заяву про скасування

підписати її.

Належному користувачу, який хоче ініціювати скасування:

авторизуватися в Дії

обрати Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і натиснути «Меню»

вибрати «Відмовитися від користування авто» — «Почати»

пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Скасування відбудеться автоматично і свідоцтво про реєстрацію авто зникне з Дії належного користувача.