Відтепер скасування належного користувача доступно в застосунку Дія. Послугою можуть скористатися як власник авто, так і належний користувач.
Належний користувач — це той, хто користується транспортним засобом, який йому не належить, і погоджується платити штрафи з камер замість юридичного власника.
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Щоб скористатися послугою скасування належного користувача, потрібно здійснити кілька кроків.
Власнику авто:
- авторизуватися в Дії
- вибрати «Послуги» — «Шеринг авто» — «Скасувати шеринг»
- перевірити сформовану заяву про скасування
- підписати її.
Належному користувачу, який хоче ініціювати скасування:
- авторизуватися в Дії
- обрати Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і натиснути «Меню»
- вибрати «Відмовитися від користування авто» — «Почати»
- пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
Скасування відбудеться автоматично і свідоцтво про реєстрацію авто зникне з Дії належного користувача.