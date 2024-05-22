Как назначить надлежащего пользователя своего автомобиля: видео

Каждый автовладелец имеет право предоставить свой автотранспорт в пользование другому человеку. Но при автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения штрафы начисляются владельцу автомобиля (или директору компании). Чтобы этого избежать, можно назначить надлежащего пользователя.

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Надлежащий пользователь - это физическое лицо, которое фактически пользуется транспортным средством, что ему не принадлежит и получает штрафы с камер. По сути владелец передает право управлять своим транспортом, но без возможности им распоряжаться. Это своеобразный "шеринг" авто.

Назначить надлежащего пользователя можно в сервисных центрах МВД или онлайн - через Кабинет водителя или приложение Дію. Услуга бесплатная.

Ранее назначить надлежащего пользователя онлайн имели право исключительно физические лица, а сейчас эта услуга доступна и для юридических лиц без посещения сервисных центров МВД в Кабинете водителя для бизнеса.

Для получения услуги юридическому лицу сначала надо зарегистрироваться в Кабинете водителя для бизнеса. Для этого надо пройти авторизацию с помощью электронной печати предприятия. После входа в систему, владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять Кабинетом от имени компании.