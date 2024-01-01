Як зареєструвати гуманітарне авто за військовослужбовцем

Українські військові можуть реєструвати на себе автомобілі, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога. Як поставити транспортний засіб на тимчасовий облік та які документи необхідно подати? Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик в прямому в ефірі телеканалу «Ми – Україна» національного телемарафону «Єдині новини».

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Раніше реєстрація гуманітарних авто здійснювалась лише на юридичну особу. Тобто отримувач – громадська організація, що ввезла авто, могла його перереєструвати на набувача – організацію, для якої воно ввезене. Прийнята урядом Постанова № 1235 від 29 жовтня 2024 року дозволила ставити гуманітарне авто на тимчасову реєстрацію на фізичну особу, а саме на військовослужбовця.

«Якщо раніше ввезені гуманітарні авто волонтери не могли передати конкретному військовому, то тепер це можливо. Станом на зараз у сервісних центрах МВС поставлено на тимчасовий облік 5 таких автомобілів», – розповів Микола Рудик.

Для того, аби поставити транспортний засіб на тимчасовий облік, необхідно звернути увагу на те, за якою декларацією воно ввезене. Постановою Уряду № 953 від 5 вересня 2023 року затверджена декларація про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою.

Начальник Головного сервісного центру МВС зауважив, що саме цей документ дозволяє поставити авто на тимчасовий облік на військовослужбовця: «Тобто військовий може поставити на себе автомобіль, який використовується під час виконання завдань, пов’язаних з обороною держави. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС з пакетом документів».

З собою необхідно взяти:

документ, що посвідчує особу військовослужбовця;

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем;

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року № 584;

електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953;

іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після подання необхідних документів транспортний засіб отримує номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон. Також Микола Рудик пояснив, що в акті прийому-передачі можна зазначити до п’яти осіб. Тобто ці військовослужбовці матимуть право керувати цим автомобілем.

Упродовж 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану гуманітарні автівки, які перебувають на тимчасовому обліку, підлягають відомчій реєстрації державними органами сектору безпеки й оборони. У протилежному випадку тимчасовий державний облік скасовується і транспортні засоби вважаються необлікованими. Крім того, якщо транспортний засіб був знищений чи не підлягає ремонту, його можна вибракувати, звернувшись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.