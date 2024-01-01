Які пільги з розмитнення авто діють у 2025 році

Українці навіть під час війни активно привозять автомобілі з-за кордону. І не лише для потреб військових. Якщо ж авто привозиться для власного використання, його необхідно розмитнити. Ця процедура передбачає виплату певних зборів: мита, акцизу та ПДВ, розповідають в WAH.

У 2025 році залишилось небагато пільг з розмитнення імпортних автомобілів, однак кілька все ж працює.

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Легкові електромобілі

У 2025 році легкові електромобілі повністю звільнені від сплати мита, акцизного збору та ПДВ. Ця пільга діятиме до кінця року. Окрім того, електрокари не обкладаються збором до Пенсійного фонду при першій реєстрації, що складає 3-5% вартості авто. Це робить купівлю електромобіля надзвичайно вигідною, адже вартість розмитнення фактично дорівнює нулю.

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Вантажні електромобілі

Пільги також розповсюджуються і на вантажні електромобілі: їх не обкладають акцизом та ПДВ. За умови походження авто з ЄС та наявності сертифікату EUR.1 мито теж буде 0%. Отож, зменшуються витрати підприємств, які оновлюють автопарк електровантажівками, що сприяє розвитку екологічного транспорту в бізнесі.

Автомобілі для ЗСУ та гуманітарної допомоги

Авто, призначені для потреб Збройних Сил України, як і раніше, звільнені від усіх митних платежів. Проте обов'язковою умовою є передача таких автомобілів військовим частинам або певним військовослужбовцям. Використання їх для власних потреб заборонено. Оформлення такого транспорту потребує ретельного документального супроводу, проте залишається повністю безплатним з погляду оподаткування.

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Ретро-автомобілі

У 2025 році зберігається можливість ввезення ретро-авто (віком понад 50 років) без розмитнення. Вони можуть бути ввезені виключно як культурна цінність, отже реєстрація таких авто для руху шляхами загального користування неможлива. Ця пільга цікава колекціонерам та музеям.

Переїзд на постійне місце проживання

Особи, які прибувають на постійне місце проживання в Україну, мають право ввезти один особистий транспортний засіб без сплати митних зборів. Основні умови: володіння авто понад рік, вік власника понад 18 років та ввезення авто протягом 6 місяців після офіційного отримання дозволу на ПМП.

Знижені ставки мита з країн ЄС

Як і в попередні роки, для авто з країн Європейського Союзу діють знижені ставки мита. Щоб скористатися цією пільгою, необхідно мати сертифікат EUR.1. За наявності цього документа стандартна ставка мита (10%) може бути значно зменшена або навіть анульована.

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Що з пільгами для військових у 2025 році?

На цю мить в Україні тривають дебати стосовно пільг для учасників бойових дій. У парламенті зареєстровано кілька законопроєктів, однак жоден із них досі не ухвалено. Тому офіційних пільг для цієї категорії громадян наразі немає. У разі змін законодавства про це буде повідомлено додатково.

Ситуація з «євробляхами»

Автомобілі на іноземних номерах, котрі перебувають в Україні з порушенням термінів транзиту, і далі підлягають штрафам до 170 тисяч гривень. Для «легалізації» такого авто необхідно виїхати за кордон та повторно ввезти авто офіційно. В умовах воєнного стану та заборони виїзду чоловіків за кордон це лишається складною задачею.