Нульове розмитнення імпортних авто можуть повернути: для кого

У Верховній Раді розглядається законопроект №13058, який передбачає відновлення нульового розмитнення лише для певної категорії громадян. Ця можливість надаватиметься учасникам бойових дій, які отримали поранення під час боїв.

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Якщо документ буде схвалено депутатами і підписано президентом, учасники бойових дій, які отримали інвалідність через травми, отримані під час бойових дій, зможуть розмитнити один автомобіль за нульовою ставкою.

Нагадаємо, нульове розмитнення у 2022 році було доступно усім українцям, проте діяло не довго – усього кілька місяців. Депутати скасували його аби отримувати більше коштів у бюджет. Зараз податки з імпорту авто є одним з найбільших джерел наповнення державної скарбниці.