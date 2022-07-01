За період дії нульового розмитнення українці завезли 236 792 транспортні засоби, та зекономили для своїх сімей 26,1 млрд грн.

За даними заступника голови податкового комітету, майже половину всіх машин розмитнили в червні. В останні дні місяця добові темпи збільшились до 7500 тис. автомобілів

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За весь період дії нульового розмитнення (квітень – червень) до країни надійшло 236 792 транспортні засоби, сума економії українських сімей склала 26,1 млрд грн. Про це повідомив заступник голови податкового Верховної Ради Комітету Ярослав Железняк.

Зокрема, у червні ввезли найбільше машин – 105,3 тис., або 44% від загальної кількості. Останніми днями добові темпи збільшились до 7500 тис. автомобілів. У травні громадяни розмитнили лише 98 тис. авто, а у квітні – 33,5 ти.

Нагадаємо, що з 1 липня розмитнення автомобілів повернулось до старих ставок. Відтепер легалізація недорогого автомобіля вартістю 2-4 тисячі євро знову буде обходитись у 200-300% від його вартості.