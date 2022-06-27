Якщо авто знищене війною, у МВС радять його списати.
Знищені війною автівки охоронці правопорядку радять вибраковувати. Так можна вчинити з автомобілями, які не придатні до подальшого використання. Якщо ж від автомобіля хоча б щось залишилось, його краще здати на розбирання та отримати бодай якісь кошти.
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Якщо автівка вщент спалена, знищена або розстріляна, її можна списати. Щоправда, користі від цього її власнику не дуже й багато.
Замовити послугу вибракування транспортного засобу можна у будь-якому сервісному центрі МВС.
Для замовлення послуги потрібно особисто звернутись до сервісного центру МВС. При собі мати:
- паспорт
- ІПН
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності)
- номерні знаки (за наявності)