Якщо авто знищене війною, у МВС радять його списати.

Знищені війною автівки охоронці правопорядку радять вибраковувати. Так можна вчинити з автомобілями, які не придатні до подальшого використання. Якщо ж від автомобіля хоча б щось залишилось, його краще здати на розбирання та отримати бодай якісь кошти.

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Якщо автівка вщент спалена, знищена або розстріляна, її можна списати. Щоправда, користі від цього її власнику не дуже й багато.

Замовити послугу вибракування транспортного засобу можна у будь-якому сервісному центрі МВС.

Для замовлення послуги потрібно особисто звернутись до сервісного центру МВС. При собі мати: