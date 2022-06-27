Если автомобиль уничтожен войной, в МВД советуют его списать.

Уничтоженные войной авто охранники правопорядка советуют выбраковывать. Так можно поступить с автомобилями, которые не пригодны к дальнейшему использованию. Если от автомобиля хотя бы что-то осталось, его лучше сдать на разборку и получить хоть какие-то средства.

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Если автомобиль полностью сожжен, уничтожен или расстрелян, его можно списать. Правда пользы от этого его владельцу не так уж много.

Заказать услугу выбраковки транспортного средства можно в любом сервисном центре МВД.

Для заказа услуги необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД. При себе иметь: