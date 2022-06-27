Если автомобиль уничтожен войной, в МВД советуют его списать.
Уничтоженные войной авто охранники правопорядка советуют выбраковывать. Так можно поступить с автомобилями, которые не пригодны к дальнейшему использованию. Если от автомобиля хотя бы что-то осталось, его лучше сдать на разборку и получить хоть какие-то средства.
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Если автомобиль полностью сожжен, уничтожен или расстрелян, его можно списать. Правда пользы от этого его владельцу не так уж много.
Заказать услугу выбраковки транспортного средства можно в любом сервисном центре МВД.
Для заказа услуги необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД. При себе иметь:
- паспорт
- ИНН
- свидетельство о регистрации ТС (при наличии)
- номерные знаки (при наличии)