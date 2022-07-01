За период действия нулевого растаможивания украинцы завезли 236 792 транспортных средства и сэкономили для своих семей 26,1 млрд грн.

По данным замглавы налогового комитета, почти половину всех машин растаможили в июне. В последние дни месяца суточные темпы увеличились до 7500 тыс. автомобилей

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За весь период действия нулевого растаможивания (апрель – июнь) в страну поступило 236 792 транспортных средств, сумма экономии украинских семей составила 26,1 млрд грн. Об этом сообщил заместитель председателя налогового Верховной Рады Комитета Ярослав Железняк.

В частности, в июне ввезли больше всего машин – 105,3 тыс., или 44% от общего количества. В последние дни суточные темпы увеличились до 7500 тыс. автомобилей. В мае граждане растаможили всего 98 тыс. авто, а в апреле – 33,5 тыс.

Напомним, что с 1 июля растаможка автомобилей вернулась к старым ставкам. Теперь легализация недорогого автомобиля стоимостью 2-4 тысячи евро снова будет обходиться в 200-300% от его стоимости.