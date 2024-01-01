У лютому за імпорт авто українці сплатили 47,7 млрд грн податків

У минулому місяці до держбюджету спрямовано 47,7 млрд грн митних платежів, повідомляє Укравтопром з посиланням на Держмитслужбу України. Це майже на 20% більше за аналогічний період 2024 року.

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У трійку бюджетоформуючих товарів, що займають найбільшу питому вагу у структурі сплачених митних платежів у лютому потрапили: