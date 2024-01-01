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У лютому за імпорт авто українці сплатили 47,7 млрд грн податків

Понад 8% митних платежів у лютому забезпечив імпорт легкових авто. Це друга з дохідністю стаття митних платежів.
За імпорт авто українці сплатили 47,7 млрд грн податків за місяць - Auto24
Євген Гудущан
logo7 березня, 18:40
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У минулому місяці до держбюджету спрямовано 47,7 млрд грн митних платежів, повідомляє Укравтопром з посиланням на Держмитслужбу України. Це майже на 20% більше за аналогічний період 2024 року.

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У трійку бюджетоформуючих товарів, що займають найбільшу питому вагу у структурі сплачених митних платежів у лютому потрапили:

  • нафтопродукти – 9,9 млрд грн;
  • легкові автомобілі – 4,0 млрд грн;
  • гази нафтові – 1,4 млрд грн.
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