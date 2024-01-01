В феврале за импорт авто украинцы уплатили 47,7 млрд грн налогов

В прошлом месяце в госбюджет направлено 47,7 млрд грн таможенных платежей, сообщает Укравтопром со ссылкой на Гостаможслужбу Украины. Это почти на 20% больше за аналогичный период 2024 года.

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В тройку бюджетоформирующих товаров, занимающих наибольший удельный вес в структуре уплаченных таможенных платежей в феврале попали: