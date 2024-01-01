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В феврале за импорт авто украинцы уплатили 47,7 млрд грн налогов

Более 8% таможенных платежей в феврале обеспечил импорт легковых авто. Это вторая по доходности статья таможенных платежей.
За импорт авто украинцы уплатили 47,7 млрд грн налогов за месяц - Auto24
Евгений Гудущан
logo7 марта, 18:40
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В прошлом месяце в госбюджет направлено 47,7 млрд грн таможенных платежей, сообщает Укравтопром со ссылкой на Гостаможслужбу Украины. Это почти на 20% больше за аналогичный период 2024 года.

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В тройку бюджетоформирующих товаров, занимающих наибольший удельный вес в структуре уплаченных таможенных платежей в феврале попали:

  • нефтепродукты – 9,9 млрд грн;
  • легковые автомобили – 4,0 млрд грн;
  • газы нефтяные – 1,4 млрд грн.
#Aвтобизнес #Новости