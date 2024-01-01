Импорт авто из КНР в Украину сократился в январе

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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 40% меньше, по сравнению с январем 2024 года.
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Из этого количества: новых – 674 ед. (-24%); подержанных – 145 ед. (-69%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus - 155 ед.;
- Zeekr 001 - 59 ед.;
- Zeekr 7X - 41 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 39 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 39 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Zeekr 001 - 18 ед.;
- Zeekr 7X - 15 ед.;
- Polestar 2 - 11 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 10 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 8 ед.