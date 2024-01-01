Импорт авто из КНР в Украину сократился в январе

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 40% меньше, по сравнению с январем 2024 года.

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Из этого количества: новых – 674 ед. (-24%); подержанных – 145 ед. (-69%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus - 155 ед.; Zeekr 001 - 59 ед.; Zeekr 7X - 41 ед.; Volkswagen ID.4 - 39 ед.; Audi Q4 e-tron - 39 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: