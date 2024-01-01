Імпорт авто з КНР до України скоротився на 40%

Впродовж минулого місяця українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 40% менше порівняно з січнем 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 674 од. (-24%); вживаних – 145 од. (-69%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 155 од.; Zeekr 001 - 59 од.; Zeekr 7X - 41 од.; Volkswagen ID.4 - 39 од.; Audi Q4 e-tron - 39 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: