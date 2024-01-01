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Імпорт авто з КНР до України скоротився на 40%

Ввезення автомобілів з Китаю до України значно скоротились у першому місяці поточного року. Втім, як і раніше, левову частку у структурі імпорту складають електромобілі.
Імпорт авто з Китаю сильно скоротився у січні - Auto24

ФОТО: BYD|

BYD Song Plus очолив рейтинг нових електромобілів в Україні.

Євген Гудущан
logo12 лютого, 11:20
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Впродовж минулого місяця українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 40% менше порівняно з січнем 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 674 од. (-24%); вживаних – 145 од. (-69%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus - 155 од.;
  2. Zeekr 001 - 59 од.;
  3. Zeekr 7X - 41 од.;
  4. Volkswagen ID.4 - 39 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 39 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Zeekr 001 - 18 од.;
  2. Zeekr 7X - 15 од.;
  3. Polestar 2 - 11 од.;
  4. Volkswagen ID.4 - 10 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 8 од.
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