Імпорт авто з КНР до України скоротився на 40%

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BYD Song Plus очолив рейтинг нових електромобілів в Україні.
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Впродовж минулого місяця українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 40% менше порівняно з січнем 2024 року.
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З цієї кількості: нових – 674 од. (-24%); вживаних – 145 од. (-69%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 155 од.;
- Zeekr 001 - 59 од.;
- Zeekr 7X - 41 од.;
- Volkswagen ID.4 - 39 од.;
- Audi Q4 e-tron - 39 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 18 од.;
- Zeekr 7X - 15 од.;
- Polestar 2 - 11 од.;
- Volkswagen ID.4 - 10 од.;
- Audi Q4 e-tron - 8 од.