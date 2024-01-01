Укр
Ру

Названо найпопулярніші авто, які привезли з Китаю в Україну у 2024 році

Частка автомобілів китайського походження на українському авторинку швидко зростає. Більша частина ввезених машин – електричні.
Названо найпопулярніші авто, які везли з Китаю в 2024 році - Auto24

Volkswagen iD.4 китайського виробництва лишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні

Євген Гудущан
logo21 січня, 16:01
logo0
logo0 хв

У минулому році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023р., повідомляє Укравтопром. З цієї кількості: нових – 11 тис. од. (+37%); вживаних – понад 3,3 тис. од. (-20%).

Читайте також: ЄС проголосував за підвищення тарифів на електромобілі з Китаю

У 2024р. автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка “китайців” - 1,5%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2024 року:

  1. Volkswagen ID.4 - 1625 од.;
  2. Honda M-NV - 1279 од.;
  3. BYD Song Plus - 1062 од.;
  4. Nissan Ariya - 766 од.;
  5. Zeekr 001 - 703 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Volkswagen ID.4 - 635 од.;
  2. Nissan Ariya - 259 од.;
  3. Honda M-NV - 175 од.;
  4. Zeekr 001 - 175 од.;
  5. Honda eNS1 - 156 од.
#Новини #Автобізнес