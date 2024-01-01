Названо найпопулярніші авто, які привезли з Китаю в Україну у 2024 році

Volkswagen iD.4 китайського виробництва лишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні
У минулому році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023р., повідомляє Укравтопром. З цієї кількості: нових – 11 тис. од. (+37%); вживаних – понад 3,3 тис. од. (-20%).
Читайте також: ЄС проголосував за підвищення тарифів на електромобілі з Китаю
У 2024р. автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка “китайців” - 1,5%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2024 року:
- Volkswagen ID.4 - 1625 од.;
- Honda M-NV - 1279 од.;
- BYD Song Plus - 1062 од.;
- Nissan Ariya - 766 од.;
- Zeekr 001 - 703 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 635 од.;
- Nissan Ariya - 259 од.;
- Honda M-NV - 175 од.;
- Zeekr 001 - 175 од.;
- Honda eNS1 - 156 од.