ЄС проголосував за підвищення тарифів на електромобілі з Китаю

Як передає CnEVPost, у заяві Європейської комісії йдеться наступне: ««Сьогодні пропозиція Європейської комісії запровадити остаточні компенсаційні мита на імпорт акумуляторних електромобілів (BEV) з Китаю отримала необхідну підтримку з боку держав-членів ЄС для прийняття тарифів».

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Таке рішення є ще одним кроком до завершення антисубсидійного розслідування Європейської комісії, яке розпочалося 4 жовтня 2023 року. Тоді стверджувалося, що електромобілі з Китаю спотворюють європейський ринок, а китайські компанії ведуть нечесну конкуренцію.

Повідомляється, що нові тарифи запровадять до 31 жовтня й вони доповнять поточний десятивідсоткову ставку. 12 червня Європейська комісія попередньо оприлюднила рівень тимчасових мит, які будуть стягуватися за електричні моделі, імпортовані з Китаю, причому виробники електромобілів, які співпрацюють із розслідуванням, зіткнуться із середньозваженим тарифом у 21 відсоток.

Водночас BYD, Geely та SAIC були представлені з окремими тарифними ставками у 17,4%, 20% та 38,1% відповідно. З того моменту ці запропоновані тарифи кілька разів змінювалися. Вони коливаються від 7,8 відсотка для Tesla до максимальної ставки в 35,3 процента для SAIC та інших компаній, які не співпрацювали з розслідуванням ЄС.

Тепер стало відомо, що електромобілі BYD обкладатимуться додатковим 17-відсотковим митом, тоді як ставка Geely становитиме 18,8%. До слова, різні країни мали різні позиції щодо ситуації, яка склалась. За даними Bloomberg, Німеччина, Угорщина, Мальта, Словаччина та Словенія проголосували проти нових тарифів.

Утримались від голосування Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Фінляндія, Греція, Люксембург, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція, тоді як інші країни - Болгарія, Данія, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща проголосували за додаткові мита, чого виявилось достатньо для прийняття рішення.

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Китай, у відповідь на розслідування ЄС, неодноразово заперечував несправедливе субсидування електромобілів і погрожував запровадити мита на європейські молочні продукти, коньяк і свинину, а також автомобілі з ДВЗ великого об’єму. Через це 23 вересня Єврокомісія розпочала консультуватися зі Світовою Організацією Торгівлі, щоб оскаржити антисубсидійне розслідування Китаю щодо молочних продуктів з ЄС.