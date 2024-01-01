Канада вводить 100% мито на китайські електромобілі

Як повідомляє Carscoops, новий податок запровадять вже з 1 жовтня. Канадські урядовці вважають, що китайські фірми отримують вигоду від «несправедливої, неринкової політики та практики».

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Наразі в автомобільній промисловості Канади працює близько 125 000 людей й аби зберегти робочі місця, влада країни вирішила розширити податки китайських виробників електромобілів.

Податок буде доповнювати поточний імпортний тариф у 6,1% і застосовуватиметься до певних електричних і гібридних легкових автомобілів, вантажівок, автобусів та фургонів.

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Окрім цього, канадські посадовці також оголосили про намір обмежити право на стимули для автомобілів з нульовим рівнем викидів. У рамках цих зусиль офіційні особи хочуть зробити стимули доступними виключно для продуктів, вироблених у країнах, які уклали угоди про вільну торгівлю з Канадою.