Корейський уряд запроваджує спеціальну сертифікацію батарей електромобілів

Як передає Carscoops, тепер урядовці планують зобов’язати автовиробників розкривати інформацію про постачальників акумуляторів у власних моделях. Окрім цього, влада також планує запровадити спеціальну процедуру сертифікації вже у жовтні.

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Вона передбачає, що виробники автомобілів повинні будуть отримати схвалення від Міністерства землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї, щоб підтвердити, що електромобілі відповідають місцевим стандартам безпеки.

Однак, після цієї новини серед експертів виникла дискусія. Як передає Reuters, місцеві виробники акумуляторів не мають причин виступати проти цього заходу, але попередили громадськість не завжди вважати, що батареї винні в пожежах електромобілів.

Крім того, було висловлено занепокоєння, що надання цієї інформації не допоможе споживачам, оскільки відсутні дані, які вказують на те, які саме марки акумуляторів більш схильні до займання.

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Попри це, влада країни продовжує запроваджувати рішучі кроки, аби зробити електромобілі безпечнішими та зняти громадське занепокоєння. Повідомляється, що кількість розумних зарядних пристроїв, які запобігають перегріву батареї електромобілів, буде збільшено до 90 000 одиниць до кінця 2024 року.